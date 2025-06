Lazio, Castrovilli può partire a gennaio

L'avventura di Gaetano Castrovilli alla Lazio potrebbe finire anzitempo. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Il centrocampista ex Fiorentina, dopo due anni tribolati per i due gravi infortuni alle ginocchia, è arrivate l'estate scorsa in biancoceleste con l'obiettivo di rilanciarsi. Fin'ora - complice anche un nuovo problema sempre al ginocchio, che ha richiesto un ennesimo interventochirurgico - non è ancora riuscito a trovare continuità, nonstante la fiducia del club e del tecnico Baroni. Per questo è possibile che il mese prossimo si cerchi una soluzione per lui, se non darà le garanzie fisiche necessarie.

Per la seconda parte dell'anno infatti l'allenatore avrà bisogno di forze pronte e affidabili nelle rotazioni, soprattutto a centrocampo. Non a caso, a prescindere dalla sua situazione, il club sta comunque cercando possibili rinforzi da aggiungere alla rosa. Se Castrovilli non riuscirà a ritagliarsi il suo spazio le opzioni di una risoluzione anticipata del contratto (in scadenza in ogni caso a giugno e con poche chance di far scattare l'opzione di rinnovo automatica) o di una cessione a titolo gratuito si potrebbero concretizzare. A quel punto la società potrebbe puntare anche un over22 sul mercato per puntellare la rosa. Altrimenti, con la permamenza dell'ex Viola, potrebbe arrivare solo un under o un ex prodotto del vivaio biancoceleste.