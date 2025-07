Lazio, Cataldi da epurato a risorsa: il centrocampista è pronto a riprendersi il posto in squadra con Sarri

Danilo Cataldi rientrato dal prestito alla Fiorentina può diventare una nuova risorsa per Sarri e per la Lazio

Con il mercato bloccato, i rientri dai prestiti sono di fatti dei nuovi acquisti per la Lazio. Almeno quelli che già conoscono Sarri e la Serie A. Se però il futuro di Cancellieri, tornato dal Parma, è ancora tutto da decifrare, quello di Cataldi, rientrato alla base dopo l'anno trascorso a Firenze, sembra essere già definito. I tifosi della Fiorentina si sono molto risentiti della scelta societaria di non riscattare il centrocampista romano, che ora tornerà a vestire la maglia della sua squadra del cuore per riprendere quel percorso che si era bruscamente interrotto a marzo del 2024.

Per Sarri il classe '95 era un elemento fondamentale a centrocampo. La crescita di Rovella nella stagione 2023-24 ne aveva ridotto il minutaggio solo da un certo punto in poi della stagione, ma è con Tudor che le cose sono precipitate. Tensioni nello spogliatoio, malumori in società e l'addio in estate per vestire la maglia Viola (33 presenze e 3 gol nella scorsa stagione). Un'epurazione che ha fatto rimanere male in primis proprio Cataldi. Ora però c'è una nuova chance per lui. Col mercato bloccato e un centrocampo corto, anche se nel suo ruolo ci sono già Rovella e Belahyane, un elemento in più, esperto e affidabile, può fare comodo a Sarri. E infatti proprio l'allenatore toscano, insieme al Ds Fabiani, hanno convinto Lotito del fatto che le priorità da cedere sul mercato sono altre. Salvo offerte irrinunciabili quindi, Cataldi l'anno prossimo potrà prendersi la sua rivincita in maglia biancoceleste.