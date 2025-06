Lazio, come cambierebbe il mercato col ritorno di Sarri

La Lazio attende una risposta da Sarri. Il tecnico ha preso tempo per decidere, ascoltando anche le proposte delle altre squadre (Atalanta in testa). La sensazione però è che a Formello contano di chiudere la questione entro la fine di questa settimana. Dall'eventuale sì al ritorno del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste dipenderanno di conseguenza i piani di mercato. Di questo aspetto parla oggi il Messaggero:

ADDII - Qualche cessione importante in estate sarà inevitabile per la Lazio, vista la mancata partecipazione alle coppe europee e quindi i mancati incassi. Guendouzi e Gila sono gli uomini che hanno più mercato. Anche Romagnoli dovrebbe salutare. Ma con Sarri a fare le valigie potrebbero essere anche alcuni profili che poco si sposerebbero con la sua filosofia di gioco. Castellanos e Isaksen avevano già avuto un minutaggio molto ridotto nel loro primo anno a Roma con Sarri alla guida (fino al suo addio a marzo 2024). I primi indiziati a finire sul mercato quindi sarebbero proprio loro, visto pure che la società parrebbe aver assicurato al tecnico maggior condivisione di intenti su come costruire la rosa. C'è poi il punto interrogativo di Nuno Tavares, le cui caratteristiche tecniche appaiono troppo anarchiche sulla fascia sinistra per sposarsi con la rigidità dei movimenti della linea di difesa che chiederebbe il mister. In forte dubbio anche Dele-Bashiru, che a prima vista non pare avere le qualità per il 4-3-3 sarriano.

RICHIESTE E CONFERME - Oltre a rimpiazzare i partenti, il club dovrebbe quindi pensare a come ricostruire la rosa per adattarla al nuovo (vecchio) modulo. Almeno un terzino per lato (due se oltre a Tavares dovessero partire sia Pellegrini, sia Marusic o Hysaj), un centrocampista box-to-box da mettere come mezzala, un esterno sinistro e un centravanti. In questo senso potrebbe quindi la società potrebbe essere costretta a cambiare totalmente rotta rispetto al progetto di ringiovanimento che era stato intrapresa l'estate scorsa. Gigot e Patric in difesa sarebbero elementi già pronti all'uso per il 4-3-3, mentre in attacco Noslin e Tchaouna potrebbero essere bocciati. Provedel tornerebbe quasi sicuramente titolare al posto di Mandas, vista la sua miglior capacità nel gioco con i piedi. Se Sarri dovesse davvero tornare, si preannuncia un'estate di duro lavoro sul mercato per il ds Fabiani.