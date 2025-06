Lazio, contro il Lecce ballano 10 milioni di introiti per la partecipazione alle coppe

Alla Lazio manca un punto per centrare matematicamente l'Europa. Giocare un torneo Uefa anche il prossimo anno era l'obiettivo minimo per i biancocelesti e contro il Lecce Zaccagni e compagni faranno di tutto per centrarlo. In base agli incastri di risultati anche con le altre contendenti si capirà poi se sarà Conference League, Europa Leage o Champions League.

Le speranze di quarto posto in realtà sono infime: servirebbe una sconfitta sia della Roma, impegnata a Torino contro i granata (anche il pari dei giallorossi andrebbe bene alla Lazio), sia della Juventus a Venezia oltre ai tre punti dei biancocelesti. Maggiori chance ci sarebbero invece di provare a soffiare proprio ai cugini il posto nella ex Coppa Uefa, altrimenti gli uomini di Baroni si dovranno accontentare della Conference. Il che implicherebbe però un divario di circa 10 milioni di introiti garanti - tra premi partecipazione e botteghino - per il club. Dalla meno nobile delle tre competizioni europee infatti la società di Lotito può aspettarsi circa 20 milioni di incassi sicuri. 30 invece dal torneo un po' più prestigioso. Il sogno degli oltre 50 milioni che pioverebbero dalla Champions sistemerebbe in un colpo solo bilancio e liquidità per il mercato. Accontentadosi delle altre due coppe invece è probabile che la Lazio dovrà fare qualche operazione importante in uscita per finanziare la campagna acquisti. Rimanere fuori da tutto invece (sconfitta col Lecce e vittoria della Fiorentina a Udine) sarebbe una catostrofe per le casse biancocelesti.