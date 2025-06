Lazio, contro il Lecce ultima chance per evitare un record negativo

Un 2025 disastroso per la Lazio in casa. Da gennaio a oggi i biancocelesti hanno conquistato una sola vittoria all'Olimpico: il 9 febbraio contro il Monza. Da allora sono arrivati 6 pareggi consecutivi e tanti rimpianti per una corsa Champions che poteva essere più agevole e invece ora si è tramutata in un'impresa quasi impossibile, anche perché dipenderà molto dai risultati di Roma e Juventus. Contro il Lecce oggi gli uomini di Baroni proveranno a salutare il proprio pubblico (attesi 50mila spettatori) regalando loro un ultimo sorriso che significherebbe qualificazione in Europa (quale è tutto da vedere) ed evitare un record negativo che non si verifica dal 1989.

Sono 36 anni infatti che la Lazio non pareggia sette gare consecutive in casa in campionato. Nella stagione '88-'89 però, oltre ad esserci solo 18 squadre in A, i biancocelesti erano una neopromossa in lotta per la salvezza, che peraltro arrivò con relativa tranquillità. Le ambizioni di quest'anno ad un certo punto erano diventate ben più grandi, tra il percorso in Europa e le prime quattro posizioni lungamente accarezzate da Zaccagni e compagni. Il calo di rendimento nella seconda parte di stagione ha portato ora i biancocelesti a giocarsi tutto all'ultima giornata su un campo che, per forza di cose, dovrà tornare amico.