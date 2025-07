Lazio, cosa cambia per il mercato con la cessione di Tchaouna

La cessione di Tchaouna frutta 15 milioni alle casse della Lazio: cosa cambia per l'indice di liquidità

Da ieri è ufficiale il passaggio di Tchaouna dalla Lazio al Burnley per 15 milioni. Una plusvalenza importante per i biancocelesti che hanno ceduto il cartellino al doppio del prezzo pagato un anno fa per prelevarlo dalla Salernitana. A questo si aggiungerà anche il 10% su una futura rivendita. Soldi che però non bastano al club capitolino per risolvere i problemi sul mercato. L'indice di liquidità è ancora bloccato, così come restano ancora da sistemare i parametri sull'indebitamento corrente e sul rapporto tra costi da lavoro e ricavi. In totale servirebbero ancora oltre 100 milioni alla Lazio per sbloccare la situazione.

SOLO USCITE -Lotito e Fabiani hanno spiegato che in realtà non c'è alcuna preoccupazione riguardo la stabilità dei conti. Il bilancio è in ordine e il problema della mancanza di liquidità per fare il mercato è comunque risolvibile con un'immissione di capitale, possibile in ogni momento. La società opererà quindi solo in uscita perché vuole liberare risorse cedendo tutti i giocatori fuori dal progetto tecnico e consegnando a Sarri una rosa da 23-25 calciatori. In questo modo la dirigenza conta di far rientrare i parametri nei limiti entro la fine della sessione estiva e avere poi briglie sciolte da gennaio in poi, quando entreranno in vigore nuove regole, meno stringenti. C'è per un rischio: quello di vedersi portar via i propri big senza poterli sostituire.

PARADOSSO - Sembra un paradosso, ma la realtà è che se qualcuno pagasse una delle clausole rescissore per Rovella o per Guendouzi (non sono comunque gli unici ad avere una clausola rescissoria nel contratto, ma sono quelli con più richieste sul mercato), la Lazio si troverebbe nella situazione di avere 50 milioni in cassa senza poterli spendere. Il presidente biancoceleste e il ds hanno più volte ribadito che i gioielli della rosa non sono in vendita, ma difronte al pagamento della clausola c'è ben poco che si possa fare per non veder partire i propri giocatori. Da arma di dissuasione per le pretendenti, la clausola rescissiora rischia di tramutarsi un boomerang per il club.