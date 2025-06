Lazio, dall'Argentina sono sicuri: forte interesse per un terzino dell'Atletico Madrid

Lazio in pole position per Nahuel Molina. La notizia rimbalza oggi dall'Argentina. Il terzino ex Udinese, oggi di proprietà dell'Atletico Madrid, è considerato in uscita dai Colchoneros questa estate e i biancocelesti si sarebbero già messi all'opera per accaparrarselo.

Classe '98, Molina è finito fuori dal progetto tecnico di Simeone e per questo, nonostante un contratto che lo lega agli spagnoli fino al 2027, sta cercando una nuova sistemazione. La Serie A la conosce bene, avendo giocato in Friuli tra il 2020 e il 2022 (con anche 10 gol realizzati in due stagioni).

Campione del Mondo e del Sud America con la nazionale albiceleste, Molina ha su di sé le attenzioni di diversi club. La Lazio però sarebbe in vantaggio su tutte secondo le voci che arrivano dal Sud America. Il club capitolino in estate sicuramente agirà sulle corsie laterali difensive. Al netto delle sue condizioni fisiche, che non danno garanzie di continuità, Nuno Tavares è comunque oggetto del desiderio di alcuni top club in Italia (Milan e Juventus ci fanno un pensierino). Il suo futuro è quindi in bilico così come quello di Marusic, in aria di divorzio già da diverse settimane. Lazzari e Hysaj hanno entrambi più 30 anni e quindi il percorso di svecchiamento della rosa è probabile che possa coinvolgerli nellla prossima sessione di mercato. E anche Pellegrini, che sarà riscattato dalla Juventus, non è affatto certo della permanenza. Un intero reparto da ricostruire, quindi, e Nahuel Molina potrebbe diventare il primo tassello.