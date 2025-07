Lazio, dopo il riscatto si decide il futuro di Floriani Mussolini

Dopo aver esercitato il controriscatto dalla Juve Stabia, la Lazio deve decidere ora cosa fare con Floriani Mussolini

Tutto da decidere il futuro di Floriani Mussolini con la Lazio. Il terzino destro, ex Primavera biancoceleste, è tornato alla base dopo il prestito alla Juve Stabia dell'anno scorso. I campani avrebbero voluto tenerlo e infatti avevano esercitato il diritto di riscatto da 400mila euro che era previsto nell'accordo; ma la Lazio ha fatto valere a sua volta il diritto di controriscatto. Operazione lecita - ritiene il club di Lotito - nonostante l'attuale blocco del mercato che si è abbattuto sui biancocelesti. In attesa della registrazione dell'operazione da parte della Lega Calcio, a Formello però sono già scattate le valutazioni su cosa fare del cartellino del ragazzo, classe '03 e ritenuto un talento pronto a sbocciare definitivamente dopo l'ottima annata in cadetteria.

Sarri lo stima. Lo ha già allenato ad Auronzo nel 2023 elogiandone anche le caratteristiche tecniche. Il problema è che sembra più adatto a fare l'esterno di centrocampo, in un modulo a 5, che non il terzino vero e proprio in una linea a 4. Inoltre in quel reparto al momento la Lazio ha già 5 interpreti. Il ritiro estivo sarà decisivo per capire se e come il tecnico toscano vorrà operare qualche taglio e anche Floriani sarà valutato, ma l'opzione più probabile resta quella di una nuova partenza. Da capire se a titolo definitivo o temporaneo e se il club capitolino vorrà comunque mantenere un'opzione su questo ragazzo. Nell'accordo potrebbe essere inserito un nuovo diritto di controriscatto o almeno una percentuale su una futura rivendita. La Lazio insomma è convinta che il giocatore valga e vuole monetizzare al massimo l'investimento fatto su di lui in questi anni.