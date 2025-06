Lazio, dopo Tchaouna altri due esuberi hanno le valigie pronte: ecco di chi si tratta

L'addio di Tchaouna è stato un assaggio. La Lazio in questa sessione estiva ha la necessità assoluta di liberarsi dei tanti esuberi che pesano a bilancio, se vuole avere speranze di sbloccare poi il mercato in entrata. I prossimi due a salutare Formello potrebbero essere Cancellieri e Artistico.

CANCELLIERI - Il primo, rientrato dal prestito al Parma, interessa a diversi club in Serie A. Il Cagliari aveva preso informazioni già qualche settimana fa. Ora, scrive Tuttosport, si sono aggiunte alle pretendenti anche il Genoa, il Torino e lo stesso Parma. La Lazio però questa volta vuole trattare solo soluzioni a titolo definitivo. Arrivato dall'Hellas Verona nel 2022 per 8.5 milioni, in biancoceleste non ha mai brillato e ora, a due anni dalla scadenza del contratto, le strade sono destinate a separarsi definitivamente.

ARTISTICO -La Nazione scrive invece che Gabriele Artistico è a un passo dal trasferimento allo Spezia. Il classe 2002, arrivato nell'estate del 2024 alla Lazio senza mai esordire però in prima squadra, è passato in prestito prima alla Juve Stabia e poi al Cosenza. Anche per lui si lavora a una sistemazione a titolo definitivo.