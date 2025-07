Lazio, due ex Primavera verso l'Avellino: la conferma dal ds dei campani

Lazio, gli ex Primavera Crespi e Milani sono pronti a trasferirsi all'Avellino. La conferma dalla società campana

Altre due uscite in arrivo per la Lazio. Gli ex Primavera Valerio Crespi e Alessandro Milani, il primo rientrato dal doppio prestito dell'anno scorso prima al Sud Tirol e poi alla Feralpi Salò, mentre il secondo ha terminato il suo percorso nelle giovanili biancocelesti, sono pronti a trasferirsi insieme all'Avellino. La conferma della trattativa in via di conclusione è arrivata oggi direttamente dalla società campana. Il ds degli irpini Aiello ai microfoni di Radio Laziale ha spiegato: "Abbiamo messo in piedi degli ottimi rapporti con la dirigenza della Lazio. Questi ragazzi hanno, secondo noi, un potenziale importante. Abbiamo l’obiettivo di lanciare questi giovani e avere un po’ di coraggio di fare queste scelte verso ragazzi potenzialmente forti rispetto a giocatori datati che stanno da anni nella categoria e che potrebbero essere anche più affidabili. Con coraggio abbiamo deciso di puntare su di loro".

Crespi è un attaccante, classe 2004, mentre Milani è un anno più piccolo e gioca come esterno a tutta fascia. Nel suo percorso in biancoceleste ha ricoperto praticamente tutti i ruoli dal terzino all'ala e ora è pronto per la sua prima esperienza importante visto che l'Avellino è stato appena promosso in Serie B. Si trasferisono però con due formule diverse. Le cifre complessive non sono ancora note, ma il centravanti saluta definitivamente Formello con il passaggio ai campani che ne hanno acquisito la totalità del cartellino, anche se dovranno corrispondere una percentuale ai capitolini su un'eventuale futura rivendita.Per l'ala invece si tratta di un'operazione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto da parte dei biancoverdi ed eventuale controriscatto per i biancocelestii. Formula identica a quella che la Lazio ha adottato con la Juve Stabia per Floriani Mussolini, per il quale poi il club di Lotito ha deciso di far valere la propria opzione riportandolo a Roma. "La modalità di trasferimento - ha aggiunto il ds dell'Avellino - è in linea con i nostri obiettivi che sono combaciati con quelli della Lazio". Sia Crespi, sia Milani comunque ritroveranno la Lazio molto presto, anche se da avversari. Il prossimo 26 luglio infatti è in programma un'amichevole tra le due squadre al Benito Stirpe di Frosinone.