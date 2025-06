Lazio, è lui il sostituto individuato per Luis Alberto

È Andrea Colpani l'obiettivo n°1 della Lazio per sostituire Luis Alberto. Le ultime buone prestazioni del trequartista spagnolo infatti non cambiano comunque le sue prospettive per il futuro. Il Mago dirà addio ai biancocelesti a fine stagione e per rimpiazzarlo Lotito e Fabiani vorrebbero puntare forte sul talento del Monza. Come spiega questa mattina Il Messaggero, nonostante le recenti tensioni in senato tra i presidente della Lazio e Galliani, i rapporti tra i due restano buoni e questo potrebbe facilitare una eventuale trattativa.

I brianzoli, per i quali comunque l'ex braccio destro di Berlusconi sta cercando acquirenti (c'è l'interesse di un fondo americano, ndr), chiedono 25 milioni di euro per il cartellino di Colpani. Classe '99, quest'anno è definitivamente sbocciato in Serie A con 4 assist e 8 gol che hanno attirato l'attenzione di diverse big oltre a farlo finire nel giro della Nazionale. Se la Lazio riuscirà a muoversi in anticipo potrebbe però evitare l'asta che altrimenti con tutta probabilità si andrà a scatenare in estate. Sabato intanto le due squadre si affronteranno in campionato, allo stadio Brianteo. Potrebbe essere già quella una buona occasione per riallacciare i contatti. I due club hanno peraltro già concluso nel recente passato l'operazione in prestito di Akpa Akpro, anche se l'ivoriano rientrerà comunque a Formello a fine stagione e molto difficilmente verrebbe accettato come pedina di scambio.