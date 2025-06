Lazio, ecco il piano per ristrutturare la difesa: ma prima servono le cessioni

CENTRALI - Tra i centrali invece, Romagnoli e Gila sono intoccabili. Patric rientrerà dall'operazione ai tendini della caviglia e se darà garanzie sarà anche lui confermato, visto che già conosce molto bene le richieste tecniche in campo di Sarri. Provatgaard e Gigot invece restano in dubbio. Il giovane danese dovrà lavorare sodo e adattarsi in fretta ai meccanismi di gioco sarriano, ma a Formello sono convinti che ce la possa fare. Per il francese, arrivato un anno fa dal Marsiglia e che sarà riscattato per 4 milioni di euro, il futuro resta un'incognita. Anche per lui dipenderà tutto dalla sua capacità di adattarsi ai movimenti della linea a 4 impostata da Sarri. In ogni caso, anche tra i centrali, per inserire nuovi profili più adatti al gioco del Comandante, serviranno prima delle cessioni. A quel punto si andrà su un sostituto. E tra i candidati è spuntato nelle ultime ore un nuovo nome.

NUOVO NOME - La notizia arriva dal Messico e la riporta il sito lalaziosiamonoi.it: i biancocelesti avrebbero messo gli occhi sul classe '98 brasiliano del Tigres UANL, Joaquim Perreira. Valore di circa 15 milioni e, stando alle voci da oltre oceano, i contatti sarebbero già in corso con il giocatore e il suo entourage. Un'altra pista da tenere d'occhio, di cui parla oggi la Gazzetta dello Sport, è quella che porta al 2001 della Virtus Entella (ma ha giocato l'ultimo anno in prestito al Catanzaro), Federico Bonini, su cui però è già folta la concorrenza di diversi club di Serie A.