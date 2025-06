Lazio, ecco il programma estivo completo delle amichevoli

Saranno 5 le amichevoli della Lazio questa estate. Il programma definitivo è stato reso noto dal club biancoceleste e prevede due partite in Italia e tre all'estero. Il primo impegno era già noto da qualche settimana: il 26 luglio al Benito Stirpe di Frosinone gli uomini di Sarri affronteranno l'Avellino. È della settimana scorsa invece la notizia che il 16 agosto a Rieti i biancocelesti sfideranno l'Olympiakos. Adesso ci sono anche date e avversari degli altri tre incontri.

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, tra fine luglio e inizio agosto la Lazio volerà in Turchia per una minitournée, che la vedrà impegnata il 30 luglio contro il Fenerbahce e il 2 agosto contro il Galatasaray. Poi una settimana dopo, il 9 agosto, la squadra capitolina farà visita al Burnley. Cambio totale di strategia quindi per la preparazione estiva dei biancocelesti, che non avranno più test match contro rappresentative locali e squadre di categorie inferiori, ma lavoreranno da subito sui ritmi alti contro compagini di pari livello per arrivare pronti all'inizio del campionato il 24 agosto.