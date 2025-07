Lazio, ecco la maglia che piace ai tifosi: il colore e i ricordi storici

La Lazio ha svelato il kit away per la stagione 2024/25. I biancocelesti, infatti, disputeranno le partite in trasferta con una casacca di colore giallo con i bordini delle maniche e colletto blu scuri (Foto SS Lazio.it). Presente, anche in questo caso, lo sfondo con le scritte "SS Lazio" con l'aquila a sinistra e lo sponsor tecnico sulla destra. A completare il kit, infine, ci sono i pantaloncini, di colore blu, e i calzettoni, anche loro gialli ma con inserti blu. A presentarla, nelle foto ufficiali, sono stati Tchaouna, Mattia Zaccagni e Nuno Tavares, con Provedel che ha indossato la divisa del portiere che sarà invece di colore rosa.

Il colore giallo per la seconda maglia della Lazio non è una novità ed è anzi legato a piacevoli ricordi per società e tifosi, come la finale della Coppa della Coppe vinta nella stagione 1998-99 contro il Maiorca. In maglia gialla, la Lazio vinse 2-1 con le reti di Christian Vieri e Pavel Nedved. E' anche per questo motivo che la seconda maglia della Lazio 2024-25, appena lanciata, sta avendo un riscontro più che positivo da parte della tifoseria laziale sui social.