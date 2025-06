Lazio, ecco perché il mercato è bloccato: Lotito ha due strade ora per risolvere il problema

Il mercato della Lazio è bloccato, ma il problema non è solo l'indice di liquidità. La situazione è ben più complicata di quanto si riteneva fino a pochi giorni fa. Lo stop, spiega oggi il Messaggero, è arrivato dalla Covisoc, perché non tornano i conti anche alle voci dell’indebitamento e del costo del lavoro allargato. Mancano quindi al momento tutti i requisiti per poter fare operazioni in entrata. Fintanto che non sarà ripianato il deficit complessivo (circa 90 milioni, secondo quanto riporta il quotidiano romano), la Lazio potrà fare solo operazioni in uscita.

Proprio dalle uscite, in particolare dei giocatori in esubero e con stipendi che pesano parecchio a bilancio, Lotito conta di riequilibrare la situazione questa estate, ma c'è anche l'ipotesi di un versamento di denaro liquido nelle casse della società. Mai come quest'anno l'ipotesi può essere presa in considerazione dal patron, che infatti ha definito "risolvibile" la situazione, comunque inedita nei suoi 21 anni di gestione. Ma c'è anche un'altra ipotesi che a Formello viene presa in considerazione: quella di attendere tempi migliori il prossimo gennaio, quando saranno in vigore le nuove norme e parametri Uefa, più vantaggiosi per il club biancoceleste. Nel frattempo si provvederebbe solo al taglio degli esuberi e dei relativi stipendi entro il primo settembre, così da sistemare i conti e avere mano libera dalla prossima sessione di mercato. Uno scenario che sicuramente non entusiasma i tifosi, a giudicare dalle reazioni sui social e nelle radio, ma che consentirebbe di puntare tutto sul trattenere i big della rosa, visto che poi sarebbe comunque complicato per il club andare a caccia dei sostituti.