Lazio, esercitato il controriscatto per Floriani Mussolini dalla Juve Stabia

Romano Floriani Mussolini torna alla Lazio. Sarri lo avrà con sé nel ritiro estivo dei biancocelesti e in accordo con club si deciderà sul campo il futuro del ragazzo, classe 2003, che nella passata stagione alla Juve Stabia ha mostrato ottimi segnali di crescita. Tanto che i campani lo avrebbero tenuto volentieri con loro e avevano infatti esercitato il diritto di riscatto previsto nell'accordo di prestito siglato un'estate fa. La Lazio però ha fatto valere a sua volta la clausola di controriscatto da 400mila euro che era stata inserita per il trasferimento a titolo temporaneo. Il cartellino di Floriani Mussolini torna quindi al 100% di proprietà del club biancoceleste.

Questo il comunicato della Juve Stabia che annuncia il rientro a Roma del terzino destro: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il difensore classe 2003 Romano Floriani Mussolini, proveniente dalla S.S. Lazio nei termini previsti dalle normative federali. Contestualmente, nei tempi previsti, la S.S. Lazio ha esercitato il diritto di contro opzione, come previsto dagli accordi siglati nella scorsa stagione. Nel campionato di Serie BKT 2024/25, Romano ha collezionato 33 presenze, realizzando 1 gol e 3 assist, per un totale di 2.731’ giocati. Ha inoltre preso parte a 3 gare dei playoff (249’ complessivi) e a 1 match di Coppa Italia Frecciarossa. La società gialloblù ringrazia Romano per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante tutta la stagione".