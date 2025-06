Lazio, UFFICIALE: Sarri è il nuovo allenatore, le cifre e le richieste. Lotito: "Bentornato a casa, Comandante"

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio: ritorno in biancoceleste per il Comandante, che ha guidato i capitolini per quasi tre stagioni, tra il 2021 e il 2024. Sarri ha firmato un contratto biennale, con opzione fino al 2028, in caso di qualificazione alla Champions.

L'UFFICIALITA' - Questo il comunicato ufficiale:"La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra. Dopo l’esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza. La Società affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio. Il Presidente Claudio Lotito ha commentato: “Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e di visione. Con lui vogliamo riprendere un percorso interrotto troppo presto, consapevoli che insieme possiamo riportare entusiasmo, identità e ambizione. Bentornato nella tua casa Comandante.”

LE CIFRE - Contratto biennale, da 2,5 milioni a stagione, con garanzie sulla squadra e sul mercato. Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, in precedenza aveva annunciato la notizia all'Adnkronos:"Sarri ha già firmato. I contratti ce li ho io, ha firmato anche Lotito. Lasciali parlare, a Firenze, non c'è problema. Giovedì viene per stabilire e programmare la stagione, ha firmato. La trattativa è andata. È sicuro al 100%".

LE RICHIESTE - Ha chiesto la conferma di quattro titolari: Zaccagni, Rovella, Guendouzi, Romagnoli, ma anche dei portieri Provedel e Mandas, oltre che di Pedro. Addio dopo solo una stagione per Marco Baroni, che ha chiuso il campionato al settimo posto.

L'ADDIO A BARONI - Questo il comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della Prima Squadra. La Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister".