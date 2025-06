Lazio, Fabiani può accontentare una richiesta di Tudor: ecco di chi si tratta

C'è Josh Doig per la fascia sinistra della Lazio. È una richiesta di Tudor e Fabiani potrebbe accontentarlo. Ne parla oggi Repubblica, spiegando che l'esterno difensivo mancino, scozzese, classe 2002 ha già lavorato bene con il tecnico croato ai tempi dell'Hellas Verona. Oggi gioca al Sassuolo. In caso di retrocessione dei neroverdi il ds biancoceleste potrebbe tentare di strappare un prezzo favorevole per il cartellino del ragazzo, cresciuto in patria nelle giovanili degli Heart of Midlothian e poi passato per il Queens Park FC e per l'Hibernian, prima di sbarcare in Italia.

In estate sulle corsie laterali molto probabilmente la Lazio cambierà alcuni elementi. Per Marusic, che a ottobre compirà 32 anni, c'è l'interesse di alcuni club arabi. Anche Hysaj e Lazzari non sono certi della permanenza. Doig, che quest'anno ha garantito continuità di rendimento (26 presenze totali tra campionato e Coppa Italia), potrebbe essere il profilo ideale per ringiovanire il reparto. La sua candidatura è spuntata nelle ultime ore dalle parti di Formello e al momento non c'è ancora nulla di concreto, ma la società capitolina ci sta pensando seriamente e lo ha re-inserito nella lista dei preferiti, visto che il suo nome era già stato accostato qualche tempo fa, quando ancora giocava al Verona.