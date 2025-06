Lazio, giallo sul rinnovo di Marusic

Tutto fatto per il rinnovo di Marusic con la Lazio? Quasi. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, spiegando che intorno alla situazione tra i biancocelesti e il terzino montenegrino si sta creando un giallo. Nei giorni scorsi si era parlato di una semplice formalità per arrivare alle firme sul prolungamento del rapporto attualmente in scadenza a giugno. Gli agenti del calciatore erano anche arrivati a Roma, nella settimana prima dell'ultima gara di campionato all'Olimpico con l'Udinese, per mettere nero su bianco un accordo che verbalmente sembrava essere già stato trovato. Non è andata così.

Il club ha preso tempo. Ieri il ds della Lazio Fabiani ha parlato in un'intervista di una clausola automatica per Marusic, che dunque rimarrebbe già così vincolato alla Lazio fino al 2026. Il nodo in realtà è l'adeguamento dell'ingaggio. L'entourage del giocatore è rimasto spiazzato e ora valuta il da farsi. Il rischio che in estate si arrivi a un braccio di ferro c'è anche se l'estenro difensivo, classe '92, è fortemente legato ai colori biancocelesti e vorrebbe evitare frizioni. Ad oggi comunque ogni discorso è sospeso per la società: a giugno, a stagione finita, si discuteranno tutte le questioni di mercato, a partite dai rinnovi.