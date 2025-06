Lazio, Gila imprescindibile per Sarri: rifiutata anche un'offerta dalla Premier League

Mario Gila l'intoccabile. La nuova Lazio di Sarri ha bisogno di alcune certezze da cui ripartire il prossimo anno e il difensore centrale spagnolo è una di queste. Nei colloqui prima della firma sul contratto che ha portato al suo ritorno a Formello il tecnico toscano lo aveva chiarito subito: le qualità del classe 2000, sia in marcatura, sia in fase di impostazione del gioco, sono fondamentali nell'assetto tattico del gioco sarriano. La crescita di Gila, iniziata proprio col suo arrivo a Roma nel 2022, durante la prima avventura di Sarri alla Lazio, è stata rapida e costante. Dopo i primi mesi di adattamento, si man mano ritagliato sempre più spazio diventando uno dei migliori prospetti nel suo ruolo in Serie A.

Il club vuole assecondare il tecnico in tutto e per tutto. Per questo l'intenzione è di trattenere Gila ad ogni costo, insieme a Romagnoli, per garantire una base solida al reparto arretrato. Per il 25enne catalano, ma cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Lotito e Fabiani hanno anche già rifiutato un'offerta da 40 milioni totali (tra parte fissa e bonus) che il Bournemouth aveva presentato nei giorni scorsi. Con il contratto in scadenza nel 2027 e il 50% degli introiti della vendita del cartellino che dovrebbero poi essere girati al Real, in base agli accordi presi per l'arrivo del ragazzo a Roma tre anni fa, la società capitolina chiede molto di più per privarsi del giocatore. Solo un'offerta davvero irrinunciabile - e di questo Sarri è consapevole - potrebbe stravolgere i piani della Lazio. Altrimenti Mario Gila resta dove sta, per dare una mano alla squadra a ripartire, agli ordini del Comandante, per riscattare l'ultima stagione deludente dal punto di vista dei risultati.