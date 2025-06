Lazio, Gosens a un passo: battuta la concorrenza del Bologna

A un passo il ritorno di Robin Gosens in Italia. L'ex Atalanta e Inter, oggi in Bundesliga con la maglia dell'Union Berlino, è vicino a trovare l'accordo con la Lazio. La notizia la dà oggi la Gazzetta dello Sport, secondo cui il calciatore ha anche già espresso il suo gradimento per la destinazione e dato il suo assenso al possibile trasferimento. Vuole rilanciarsi in Serie A, dopo un paio di annate complicate dal punto di vista del rendimento, anche per alcune problematiche fisiche. L'esterno tedesco, classe '94, potrebbe essere quindi una di quelle occasioni di cui parlava il ds Fabiani nella sua intervista di due giorni fa, in deroga alle intenzioni di non puntare in estate giocatori dai 30 anni in su.

Ci sono stati alcuni incontri tra l'enoturage di Gosens e Angelo Fabiani in questi giorni. Una base di accordo preliminare sarebbe già stata trovata, battendo quindi la concorrenza di altre società interessate. In particolare il Bologna sembrava essere forte sull'esterno destro di centrocampo, ma la Lazio ha giocato d'anticipo. Anche l'accordo economico con il club della capitale tedesca potrebbe essere raggiunto nel giro di poco tempo, perché c'è la volontà di assecondare le richieste del calciatore di cambiare aria, nonostante un contratto che scadrebbe solo nel 2028. L'Union Berlino aveva pagato 13 milioni all'Inter l'estate scorsa per il cartellino. Cifre alla portata della casse biancocelesti, sulle quali si potrà trattare. Con tutta probabilità però la Lazio aspetterà comunque la fine della stagione per affondare il colpo.