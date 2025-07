Lazio, 5mila tifosi contro Lotito: "Cadranno altri tiranni a Roma, è questione di tempo"

Doveva essere il giorno della contestazione e così è stato: circa cinquemila tifosi della Lazio si sono riuniti nei dintorni dello stadio Flaminio, alle spalle dell'Auditorium, per manifestare il loro dissenso nei confronti del presidente ClaudioLotito. Punto d'incontro sotto la Curva Nord dello Stadio Flaminio, luogo simbolico per la storia biancoceleste. Cori contro la proprietà, sotto accusa dopo gli ultimi sviluppi post finale di campionato.



Non è piaciuto l'addio di Igor, il tecnico che aveva risollevato l'andamento biancoceleste, salvo poi dimettersi per via dell'incompatibilità di vedute sul mercato. E ancora meno è piaciuta la scelta di Marcocome prossimo allenatore, nonostante due brillanti salvezze ottenute con Lecce e Verona.

LO STRISCIONE - "Roma ha visto cadere papi, imperatori, re...altri tiranni cadranno. è solo questione di tempo", recita uno striscione esposto tra la folla. Poco dopo le 20 è partito un corteo in direzione Ponte Milvio, con itinerario concordato con le forze dell'ordine.

PRECISAZIONE SUL BERSAGLIO - I tifosi ci hanno tenuto a far sapere che il bersaglio della loro protesta non è Baroni, ma Lotito: