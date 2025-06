Lazio, il comunicato sulla situazione economica: "Non esiste alcun motivo di preoccupazione"

La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale per chiarire la propria posizione in merito alle notizie circolate sulla situazione economico-finanziaria, in particolare sul blocco del mercato e sulla questione relativa all'indice di liquidità. Per i biancocelesti - si legge - "non esiste alcun motivo di preoccupazione".

IL COMUNICATO - "In merito alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa in modo fuorviante sulla situazione economico-finanziaria della Società, si ritiene doveroso precisare che non esiste alcun motivo di preoccupazione.

La S.S. Lazio dispone di risorse proprie e di una struttura gestionale consolidata, che da oltre vent’anni affronta ogni passaggio con lucidità, responsabilità e rigore.

La solidità economica - finanziaria, la sostenibilità del progetto sportivo e la coerenza strategica rappresentano da sempre ed ancor di più oggi pilastri su cui si fonda l’identità del Club".