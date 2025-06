Lazio, il presidente della Regione si sbilancia: "Europa League o Serie A? Ecco su cosa punterei io"

Cresce l'attesa per gli ottavi di finale di Europa League in casa Lazio. Giovedì prossimo i biancocelesti affronteranno il Victoria Plzen in trasferta nella gara d'andata. I tifosi biancocelesti sono consapevoli dei favori del pronostico, almeno sulla carta, e sognano un grande percorso per la propria squadra nel tabellone del torneo. Prima però c'è l'ostacolo Milan in campionato domenica sera: appuntamento altrettanto cruciale nella corsa Champions, che nessuno a Formello intende mollare. Tra i laziali invece in molti sono propensi a fare già uan scelta, anche alla luce dell'eliminazione in Coppa Italia, per concentrare tutte le energie su una competizione o sull'altra.

Tra di loro anche sostenitori illustri come il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Diciharato tifoso biancoceleste, oltre che amico del presidente Lotito, il noto esponente politico alla guida della regione dal 2023 è intervenuto oggi ai microfoni di Radiosei e si è esposto così sul tema della preferenza verso una delle due competizioni in cui è ancora in ballo la squadra di Baroni: "L’Europa League è qualcosa che ci manca, io ero a Birmingham quando abbiamo vinto la Coppa delle Coppe. Mi auguro possa ricapitare, sarebbe un sogno. Tra campionato ed Europa sceglierei la seconda in questo momento. Per la Lazio sarebbe il massimo".