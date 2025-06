Lazio, il Sarri-bis si può fare: ecco a quali condizioni

Il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio è possibile. C'è stato un contatto diretto tra Lotito e il tecnico toscano: il presidente in persona sta provando a convincerlo a tornare a Formello. Tra i due, al netto delle questioni lavorative, c'è sempre stato un rapporto di stima reciproca, proseguito anche dopo le dimissioni dell'allenatore a marzo 2024. Sarri tornerebbe volentieri, ma solo ad alcune condizioni. Non si tratta di soldi - l'offerta della società biancoceleste è tra i 3 e i 3,5 milioni di euro a stagione, ma i dettagli saranno comunque discussi in seguito - piuttosto di organizzazione e gestione dello staff e della squadra.

CONDIZIONI - Intanto Sarri ha fatto sapere che, per tornare, rivorrebbe con sé tutti i suoi collaboratori più stretti. Al momento però Lotito ha risposto che ci sarebbe spazio solo per un paio di innesti nello staff. Se ne dovrà quindi riparlare meglio: questo, molto più che le questioni economiche, è uno dei nodi da scogliere per rivedere il tecnico a Formello. Altro punto critico è la rosa. Diversi i cambiamenti in organico di cui il tecnico avrebbe bisogno per costruire la squadra e farla giocare come piace a lui. Nella precedente esperienza sulla panchina biancoceleste era stata proprio la scelta dei giocatori uno dei punti di frizione con il club. Quasi nessuna delle sue richieste di mercato, anche dopo il secondo posto in campionato e l'ingresso in Champions League, era stata esaudita. Stavolta la musica dovrebbe essere diversa e questo Lotito lo sa, al punto che avrebbe già dato disponibilità a Sarri per seguire di più le sue indicazioni.

ATTESA - Le parti si riaggiorneranno presto. Nel frattempo, però, Sarri attende di capire l'evolversi del domino delle panchine in Serie A. Le dimissioni di Palladino dalla Fiorentina e il probabile addio di Gasperini all'Atalanta, sono due variabili importanti. Soprattutto a Bergamo, nelle ultime ore, la dirigenza si sta muovendo su più piste: quella di Sarri è tra queste. Anzi, per il toscano ci sarebbe già qualcosa in più di un semplice sondaggio. Come la Lazio, anche la Dea attende una risposta. Il Comandante però sta prendendo tempo per riflettere su queste come su altre altternative che gli si potrebbero prospettare in questi giorni.