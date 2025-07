Lazio, il Wolverhampton insiste per Mandas: Sarri ha già detto chi vorrebbe come sostituto

Il Wolverhampton insiste per Mandas, la Lazio ha già il nome per sostituire il portiere greco

Il mercato bloccato non frena le manovre della Lazio, anche se rivolte alle prossime sessioni di mercato. E mentre in attacco si ragiona su Insigne, in porta c'è il dualismo Provedel-Mandas da risolvere, col greco oggetto del desiderio di molti club in Europa. In particolare c'è il Wolverhampton molto interessato al classe 2001, arrivato due anni fa a Roma per poco meno di un milioni di euro dall'Ofi Creta. La società biancoceleste ha altre priorità in uscita al momento e terrebbe volentieri entrambi i propri portieri, almeno fino a gennaio ("Se qualcuno è scontento di giocare poco - aveva detto Sarri qualche settimana fa in un'intervista a Sportitalia - si troverà una soluzione in inverno"). Senza l'Europa però lo spazio per un'alternanaza tra i due portieri (già di per sé poco amata dal tecnico) si annulla quasi del tutto e con Provedel che parte favorito nelle gerarchie dell'allentatore toscano è fisiologico che si facciano valutazioni sulla gestione di Mandas, che oltre tutto vorrebbe giocarsi le proprie chance per andare ai mondiali con la sua nazionale

Con tutta probabilità, se arriverà un'offerta irrinunciabiler per il portiere greco verrà seriamente presa in considerazione. A quel punto lo scenario più probabile sarebbe la promozione a secondo di Furlanetto, alle spalle di Provedel, con Renzetti terzo. In caso contrario fino a gennaio si resterà così. Nel frattempo però circolano già i primi nomi per un eventuale rimpiazzo. Come scrive il Messaggero questa mattina Sarri è rimasto stregato da Lucas Chevalier, francese, ventitreenne di proprietà del Lille. Il ragazzo però è già nel mirino di mezza Europa e visti gli impedimenti in questa sessione per la Lazio rischia di risetare una suggestione senza sviluppi. Ma se così non fosse da gennaio, con la possibile partenza di uno dei due portieri (quello meno utilizzato da Sarri tra agosto e dicembre), la società biancoceleste, senza più la zavorra dell'indice di liquidità, poterebbe partire all'assalto del estremo difensore transalpino.