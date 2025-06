Lazio, in bilico il futuro di Adam Marusic: un club di A pronto all'assalto in caso di addio

E' tutt'altro che scontato il futuro di Adam Marusic alla Lazio. Per il club l'opzione di prolungamento di un altro anno del contratto è già scattata, alle stesse cifre attuali di ingaggio. Il calciatore invece sperava in una chiamata da parte della società per rivedere gli accordi. Per questo non è escluso che alla fine in estate l'addio si possa consumare lo stesso. Infatti, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, gli agenti si starebbero già muovendo.

Alla finestra c'è la Fiorentina che avrebbe anche già agganciato i primi contatti. La società biancoceleste attende offerte congrue per discutere un'eventuale cessione. Ma c'è anche un'altra opzione di cui parla lo stesso quotidiano: Marusic potrebbe appellarsi all'articolo 17 delle normative FIFA per svincolarsi dalla Lazio versando solo un indennizzo al club capitolino. Un'ipotesi che di fatto porterebbe a uno scontro frontale tra entourage del calciatore e la dirigenza laziale. Uno scenario che il giocatore stesso in primis vorrebbe evitare. Anzi, stando alle sue dichiarazioni, resterebbe anche volentieri a Roma. "Mi piacerebbe rimanere. Se tutto va bene, dovrei prolungare il mio contratto con la Lazio e significherebbe concludere qui la mia carriera", ha detto di recente in un'intervista a DAZN. I matrimoni però si fanno in due.