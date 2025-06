Lazio, in Europa scatta l'ora di Taty: l'argentino a caccia del primo gol

Sarà TatyCastellanos a guidare l'attacco della Lazio stasera contro il Nizza in Europa League. Dopo essere partito dalla panchina ad Amburgo una settimana fa, oggi il centravanti argentino farà il suo esordio da titolare nella competizione (contro la Dinamo Kiev era subentrato a metà della ripresa). L'obiettivo è di siglare il primo gol in ambito internazionale con i biancocelesti e trascinare la squadra alla seconda vittoria, che sarebbe fondamentale in questa nuova formula del torneo a girone unico.

L'anno scorso Castellanos aveva messo insieme 7 presenze in Champions League. Era partito nei primi 11 solo nel match casalingo contro il Celtic, poi deciso dalla doppietta di Immobile, che lo aveva sostituito nel secondo tempo. Nella sua prima esperienza in UEFA con la Lazio non è mai riuscito ad andare a segno, mettendo a referto solo un assist nella sconfitta in Olanda per 3-1 col Feyenoord. Ma l'annata scorsa in generale si è rivelata più ricca di ombre che di luci per Taty, che invece quest'anno è partito col piglio giusto: 3 gol nelle prime 4 giornate lo avevano lanciato subito nei primi posti della classifica marcatori. L'infortunio a Firenze e le polveri bagnate a Torino con due buone occasioni non capitalizzate, hanno frenato il suo rilancio personale. Stasera l'attaccante sudamericano vuole riprendersi la scena.