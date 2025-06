Lazio, infortunio per Nuno Tavares: quando torna e quante partite salta

Nuno Tavares ha svolto le visite per conoscere l'entità dell'infortunio rimediato nell'ultima partita di Europa League contro la Real Sociedad. Il terzino della Lazio era dovuto uscire al 43' minuto per un problema all'adduttore sinistro.IL COMUNICATO - La Lazio ha comunicato gli esiti degli esami a cui si è sottoposto Tavares: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nuno Tavares è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra, riportato nel corso dell’ultima partita con la Real Sociedad. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero". QUANDO TORNA? - Il terzino della Lazio potrebbe stare fuori tra i qundici e i venti giorni,saltando quindi le partite con Fiorentina, Braga in Europa League e Cagliari il 3 febbraio. Il ritorno in campo potrebbe avvenire tra il Monza, il 9 febbraio, e il Napoli, il 16 febbraio.I NUMERI - Nuno Tavares è stata un'autentica sorpresa per la Lazio. Finora ha giocato 19 partite con nove assist tra campionato ed Europa League. Deve, però, ancora trovare il primo gol in biancoceleste.