Lazio, Insigne frena le voci: "Non ho sentito nessuno. Quando mi chiamerà il mio agente voglio farmi trovare pronto"

Insigne intercettato all'aeroporto da alcuni cronisti. L'attaccante ha frenato le voci sul suo possibile arrivo alla Lazio

Lorenzo Insigne è tornato in Italia. Per il momento solo per trascorrere le proprie vacanze, dopo la fine della sua avventura - non troppo fortunata per la verità - al Toronto FC. Il suo nome però nelle ultime settimane è stato accostato alla Lazio, come possibile acquisto a parametro 0, dopo la fine della sessione di mercato estivo (anche se è tutto da verificare la fattibilità in base alle norme attuali), o al più all'inizio di quella invernale. A riguardo però il calciatore, classe '91, intercettato dai microfoni di alcuni cronisti all'aeroporto, ha frenato le voci con queste parole:

NESSUN CONTATTO - "Sto bene, ora mi godo le vacanze con la mia famiglia, sperando di tornare presto a giocare. Non ho sentito nessuno, i contatti ce li ha il mio procuratore. Io penso solo a fare il mio lavoro e a farmi trovare pronto quando mi chiamerà il mio agente".

NAZIONALE - Con l'arrivo del nuovo ct della Nazionale, Rino Gattuso, Insigne ha detto di voler continuare a coltivare il sogno di partecipare al prossimo mondiale: "Sicuramente è uno dei miei obiettivi, è da tanto che non indosso la maglia dell'Italia, spero di farlo presto. Ora devo concentrarmi verso una nuova avventura, quando inizierà allora penserò all'azzurro. Gattuso? Con il mister c'è un ottimo rapporto, ci sentivamo anche prima che diventasse c.t., l'ho chiamato per fargli i complimenti, non per altro".