Lazio, la Curva Nord contro Tudor: 'Uomo di m...'. Il motivo della contestazione

Striscione contro Tudor fuori dalla Curva Nord allo Stadio Olimpico. Lo hanno esposto ieri sera alcuni ultras biancocelesti dopo le recenti notizie riguardo la permanenza dell'allenatore croato sulla panchina biancoceleste. "Come allenatore, da valutare. Come uomo... Tudor uomo di m...", recita lo slogan esposto dai alcuni membri della frangia più calda del tifo laziale.

PERCHE'? - Il motivo della dura presa di posizione è da ricercare nell'esito del vertice con Lotito e Fabiani. Agli occhi dei tifosi la permanenza di Tudor è legata solo alla mancanza di alternative già pronte per il suo futuro e quindi alla volontà di non rinunciare allo stipendio. Avrebbe cioè accettato di sottostare alle condizioni dettate da Lotito soltanto per una questione di comodo. Il presidente, a sua volta, sempre secondo i contestatori, non lo esonera proprio perché non intende pagargli l'ingaggio a vuoto.

IL PUNTO - Arrivato lo scorso 18 marzo al posto del dimissionario Maurizio Sarri, Tudor ha raccolto 18 punti in 9 giornate di campionato frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta con 13 gol fatti e 6 subiti. Il tecnico croato è sotto contratto anche per la prossima stagione fino a giugno 2025, ma il suo agente Anthony Seric è al lavoro per cercare una possibile via d'uscita. In carriera Tudor ha allenato anche Marsiglia, Verona, Udinese, Galatasaray, Karabukspor, PAOK Salonicco e Hajduk Spalato oltre a lavorare nello staff tecnico della Juventus come vice di Andrea Pirlo.