Lazio, fenomeno Isaksen: ha sfiorato il Milan due volte, a gennaio poteva partire

, di quelle che rimangono nella storia del club. Marco Baroni e i suoi ragazzi hanno un piede e mezzo nei quarti di Europa League dopo averal 97’. Nemmeno la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Nicolò Rovella e Samuel Gigot hanno fermato una squadra che non si accontenta mai. E che ora sogna di tornare a vincere un trofeo in Europa dopo la Supercoppa del 1999.