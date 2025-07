Lazio, la pista Insigne è concreta: ecco a quali condizioni può arrivare l'attaccante ex Napoli

La pista Insigne per la Lazio può diventare percorribile, a patto che si realizzino determinate condizioni

Insigne è più di un'idea per la Lazio. Con il mercato bloccato si tratterebbe di un'operazione che potrebbe andare in porto, a parametro 0, solo tra qualche mese, a sessione estiva chiusa, infatti i biancocelesti stanno lavorando proprio per essere pronti da settembre a chiudere velocemente l'ingaggio dell'ex Napoli. Servono però alcune condizioni.

Prima di tutto la Lazio deve rientrare nei parametri dell'indice di liquidità e del rapporto tra costi da lavoro e ricavi. L'unica via, senza smantellare la squadra, è allegerire il monte ingaggi cedendo tutti i calciatori di fatto fuori dal progetto tecnico. I lavori sono già iniziati, vedasi l'addio di Tchaouna, ma c'è ancora molto altro da fare. Se Lotito e Fabiani riusciranno a racimolare risorse sufficienti dalle cessioni per sistemare i conti e liberare la rosa di Sarri da tutte le zavorre allora da gennaio, con la contestuale entrata in vigore delle nuove norme, la società biancoceleste avrà briglie sciolte per tesserare nuovi acquisti, tra cui anche Insigne. L'organo di controllo infatti si pronuncerà il 30 settembre e se tutti i paletti saranno stati rispettati, la Lazio sarà fuori dall'incubo. Solo che l'inverno è lontano e tante cose possono cambiare. Se Insigne avrà la pazienza di aspettare, magari iniziando intanto ad allenarsi a Formello pur senza essere tesserato per il club capitolino, dipenderà da quanto sarà grande la voglia del calciatore di tornare a lavorare con Sarri, che lo reputa un fuoriclasse nel suo ruolo. Le speranze che Lotito riesca ad ottenere in anticipo una pronuncia dell'organo di vigilanza sono poche: difficile quindi che il tesseramento dell'ex Napoli possa davvero arrivare a settebre da svincolato.