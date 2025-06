Lazio, l'Al-Hilal torna alla carica per Tavares

Ritorno di fiamma dell'Al-Hilal per Nuno Tavares. Il terzino della Lazio, che Sarri aspetta di valutare da vicino durante il ritiro estivo a Formello, è uno degli obiettivi di mercato del club saudita che ha già tentato l'assalto a Angelino, della Roma, vedendo sfumare all'ultimo l'affare, e ha bussato anche alla porta del Milan per Theo Hernandez. I biancocelesti sono disposti ad ascoltare qualunque offerta per i propri giocatori, ma la valutazione del portoghese in queste settimane non è cambiata: servono almeno 30 milioni per convicere Lotito e Fabiani a sedersi al tavolo della trattativa.

A inizio giugno il club arabo si era fermato a 25 milioni più bonus, ricevendo il no secco della dirigenza del club capitolino, che ora attende il rilancio. Per Tavares - che Sarri reputa anarchico, ma su cui avrebbe comunque intenzione di lavorare per provare a vedere se riuscirà ad adattarlo al suo gioco - la Lazio dovrebbe poi corrispondere anche il 40% degli introiti netti della vendita all'Arsenal, in base agli accordi presi l'anno scorso per il suo arrivo a Roma. Ecco perché i biancocelesti non sono disposti a fare sconti per il cartellino del venticinquenne portoghese, il cui futuro a Roma resta comunque in dubbio.