Lazio, le clausole rescissorie di Guendouzi e Rovella hanno una scadenza: ecco quando decadranno entrambe

La clausola rescissoria di Guendouzi e Rovella ha una scadenza. I tifosi della Lazio restano in angoscia fino a fine mese

L'incubo della clausola rescissoria di Rovella e Guendouzi svanirà il 31 luglio per la Lazio. Come scrive Repubblica oggi, in quella data scadrà infatti il termine ultimo per versare i 50 milioni (ciascuno) che libererebbero in automatico i due centrocampisti dal contratto con i biancocelesti, senza che il club possa fare nulla per non vederli andare via. Poco meno di un mese ancora di angoscia per i tifosi laziali e per la società, perché poi da agosto bisognerà trattare direttamente con Lotito e Fabiani per eventuali cessioni. E da Formello hanno più volte lasciato intendere che per i big della rosa in questa sessione di mercato non ci sono margini di manovra: la Lazio li tratterrà tutti.

Con l'Inter che pare aver allentato il pressing su Rovella, concentrandosi ora su Ederson come possibile erede di Calhanoglu, i pericoli principali per entrambi i calciatori arrivano ora dalla Premier. Aston Villa e Newcastle sono sempre vigili su Guendouzi, mentre sul mediano ex Juventus a gennaio avevano chiesto informazioni Liverpool e Manchester City. Non c'erano state aperture né dal club, né dal giocatore, sei mesi fa. Ora però, a un anno dal mondiale, la possibilità di giocare le coppe con anche delle ricche offerte economiche potrebbero essere motivazioni sufficienti a convincere i due giocatori. Offerte concrete in ogni caso non ne sono ancora arrivate sulla scrivania di Lotito. Ai tifosi non resta che aspettare il 31 luglio per la certezza di non veder volar via due dei principali giocatori, tra i più amati degli ultimi anni.