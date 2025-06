Lazio, le soluzioni allo studio per sbloccare il mercato

Il mercato bloccato ha generato apprensione nel mondo Lazio. Con un comunicato ufficiale il club ha precisato che la situazione è in realtà sotto controllo e che non c'è motivo di preoccuparsi. Anche riguardo la posizione del neo-tecnico Maurizio Sarri, la società fa sappere che non ci sono ragioni per ritenere che possa decidere di dimettersi. L'attualità però parla di paletti economico-finanziari non rispettati, impossibilità, al momento, di effettuare operazioni in entrata e necessità di rientrare nei parametri al più presto per evitare conseguenze più gravi in futuro. In sostanza, se è vero che non c'è timore dal punto di vista della stabilità gestionale della società, di sicuro c'è però anche una impossibilità attuale di rinforzare la squadra.

CESSIONI DEGLI ESUBERI - Per far fronte a questo problema, spiega oggi il Corriere dello Sport, a Formello sono allo studio diverse possibilità. L'obiettivo è riequilibrare i tre parametri: indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro. Proprio su quest'ultimo punto si sta muovendo prinipalmente il club con l'intenzione di ridurre il parco giocatori abattendo il monte ingaggi. L'addio di Tchaouna (al Burnley per 14 milioni più 3 di bonus) è il primo tassello, ma ne serviranno molti altri per rientrare nella soglia dell’80% nel rapporto tra costi e ricavi. Basic, Cancellieri, Fares, Kamenovic e altri giovani ex Primavera rientrati dai prestiti sono tutti esuberi da piazzare. Gli addi dei pezzi pregiati della rosa sarebbero senza dubbio più remunerativi e faciliterebbero l'appianamento dei conti, ma per ora nel quartier generale biancoceleste non c'è intenzione di prendere in considerazione questa ipotesi.

NORME - Un fattore che aiuterebbe Lotito sarebbe quello di rendere valide da subito (cioè dal 1° luglio) le nuove norme Uefa sui parametri di lavoro. La FIGC invece ha già fatto sapere che le novità in italia saranno valide da gennaio. Il presidente della Lazio sta provando a far leva su alcune pronuncie del Consiglio di Stato e del Tar affinché la federcalcio applichi da subito le novità arrivate dall'organo internazionale sovraordinato (la UEFA appunto), ma la battaglia legale si preannuncia lunga e complicata. Il patron biancoceleste sta cercando anche sostegno sia in Lega Calcio, sia all'interno della stessa Federazione, sia al livello politico, ma la strada è tortuosa.Nel frattempo per far quadrare i conti un'aumento di capitale potrebbe essere d'aiuto, ma da Formello lo escludono, per tempistiche e per importi che comunque non sarebbero del tutto risolutivi. Piuttosto si ragiona sulla possibilità di inserire a bilancio, in chiusura il 30 giugno, gli asset immobiliari e una quota di accantonamento già per la riqualificazione del Flaminio.