Lazio-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si chiude domenica all'Olimpico alle 20:45 la stagione di Lazio e Lecce. I biancocelesti sono a caccia degli ultimi punti per un posto in Europa, i salentini invece si giocano la permanenza in Serie A. Gli incastri di risultati coinvolgono per entrambe anche i campi delle concorrenti, ma cercare una vittoria è condizione necessaria per le speranze di tutte e due le squadre.

LAZIO-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Lecce

Data: domenica 25 maggio 2025

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN, Sky Sport

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Coulibaly, Karlsson; Krstovic. All. Giampaolo.

DOVE VEDERE LAZIO - LECCE IN TV - Lazio-Lecce sarà visibile in tv sui canali DAZn e Sky Sport.

DOVE VEDERE LAZIO - LECCE IN STREAMING - La partita tra Lazio e Lecce sarà visibile in streaming tramite apo di DAZN, SkyGo e Now, su tutti i dispositivi abilitati

TELECRONACA E SECONDA VOCE - Il racconto di Lazio-Lecce su DAZN è affidato alla voce di Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Valon Behrami. Per sky invece i telecronisti saranno su Sky i telecronisti saranno Dario Massara e Massimo Gobbi.