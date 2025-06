Disastro Lazio, Baroni chiude fuori dall'Europa: vince il Lecce 0-1, Giampaolo si salva e resta in Serie A

Lazio-Lecce, 38a giornata di Serie A

Finisce qui il campionato di Lazio e Lecce: vincono 0-1 i salentini (firma di Coulibaly) che rimangono in Serie A e centrano una straordinaria salvezza, dopo aver resistito agli assalti biancocelesti per più di un'ora in 10 uomini.

La formazione di Baroni viene sconfitta e, a causa degli scontri diretti a sfavore con la Fiorentina, viene estromessa da ogni competizione europea, non centrando nemmeno la Conference League.

TABELLINO

LAZIO-LECCE 0-1

MARCATORI: 43' Coulibaly (Le)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic (46' Hysaj), Gila, Romagnoli, Tavares (73' Pellegrini); Rovella (77' Vecino), Guendouzi; Isaksen (46' Pedro), Dia, Zaccagni (77' Noslin); Castellanos. All. Baroni.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani (73' Veiga), Coulibaly; Pierotti, Berisha (60' Kaba), Karlsson (60' Helgason); Krstovic (88' Burnete). All. Giampaolo.

ARBITRO: Fabbri

AMMONITI: Guendouzi (La), Falcone (Le), Gila (La)

ESPULSI: Pierotti (Le) per doppio giallo, Romagnoli (La)

GOAL E AZIONI SALIENTI

90' +4 - Ha perso la testa Romagnoli, che rifila una spallata gratuita a Danilo Veiga. Poi anche qualche parolina all'assistente, faccia a faccia e una mano che si poggia sul petto. Una reazione esagerata, espulso

81' - Grande conclusione di Pedro su cui Falcone si distende ottimamente. L'azione prosegue e Romagnoli tenta una girata di tacco che si spegne nei guantoni di Falcone

80' - Altra gran giocata di Pellegrini, che va al cross nell'area piccola per l'inserimento di Pedro: Baschirotto, di testa, prolunga la sfera prima sulla traversa e poi termina fuori

76' - Lazio ancora vicina al goal: Gila, servito da Rovella, prende la mira da fuori e calcia. Una deviazione rischia di sorprendere Falcone, palla che termina alta di poco

72' - Grande sviluppo di Zaccagni, che si accentra partendo dalla sinistra, al limite serve il pallone per Pedro, che apre il piattone ma non trova la porta di pochissimo

65' - Traversone perfetto di Tavares per il colpo di testa di Castellanos, salvato miracolosamente da Falcone

60' - Clamorosa chance per la Lazio, prima con Dia e poi con Rovella, che a pochi passi dalla linea di porta sparano sul muro giallorosso a protezione di Falcone

58' - Conclusione di Pedro deviata in corner

56' - Coordinazione eccellente di Guendouzi, che scaglia una sassata verso la porta difesa da Falcone: a mano aperta l'estremo difensore giallorosso compie un altro capolavoro

55' - Botta potente di Pedro, da posizione defilata, letta abbastanza bene da Falcone

51' - Sugli sviluppi del cross, colpo di testa di Baschirotto e pallone che sbatte sul corpo di Dia. Proteste giallorosse per un presunto tocco di mano, check in corso, ma è tutto regolare

45' +1 - Miracolo di Falcone su Castellanos: pallone scodellato nell'area di rigore del Lecce, Gallo perde Castellanos che di testa chiama al colpo di reni Falcone; poi sul tap-in ci arriva Gaspar, che appoggia la sfera con la coscia al proprio portiere

43' - VANTAGGIO DEL LECCE! Coulibaly ruba il pallone a Gila, poi triangola con Krstovic, penetra in area, elude l'intervento di Guendouzi e in scivolata batte Mandas

33' - Contatto nell'area di rigore del Lecce, grandi proteste per un possibile fallo ai danni di Zaccagni. Poi l'arbitro assegna un calcio di punizione alla Lazio. Sotto la lente d'ingrandimento la sbracciata di Pierotti ai danni di Zaccagni in area

24' - Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Gallo calcia dal limite dell'area di rigore: un paio di deviazioni, il pallone s'impenna, ma Mandas è attento e non si lascia sorprendere dalla traiettoria

12' - Altro cross in area di Tavares, Castellanos prova ad arrivarci di tacco ma senza successo. Poi Baschirotto, con l'addome, riesce ad appoggiare la sfera all'indietro per Falcone. Brivido per il Lecce

4' - Calcio d'angolo per il Lecce. Va Karlsson dalla bandierina, traversone sul primo palo: Gaspar, in torsione, non trova lo specchio della porta

3' - Sugli sviluppi del calcio piazzato, sul secondo palo prova a colpire di testa Gaspar: sfera che termina molto distante dalla porta difesa da Mandas

