Lazio, Lotito ancora ricoverato: per il presidente proseguono gli accertamenti al Gemelli

Seconda notte di ricovero per Lotito al Gemelli. Proseguono gli accertamenti per il presidente della Lazio

Sperava di essere già dimesso Lotito. Invece il Senatore e presidente della Lazio ha trascorso ieri la seconda notte conscutiva ricoverato al Gemelli, dove proseguono gli accertamenti sulle sue condizioni di salute. Portato in ospedale martedì per un malore accusato mentre era in Senato, il numero 1 del club biancoceleste aveva rassicurato tutti scherzando sulle cattiverie che spesso gli vengono rivolte. "Mi allungano la vita", aveva detto. Rassicurazioni sono arrivate anche ieri dalla moglie, Cristina Mezzaroma, ai giornalisti presenti all'open day di Formello. Fatto sta che si sono resi necessari ulteriori esami per capire da cosa sia scaturito il problema di salute che lo ha colpito.

Lotito resterà quindi in osservazione ancora nella giornata di oggi. Non c'è ancora una indicazione precisa sui quando potrebbe essere dimesso. Oggi intanto l'impegno della presentazione di Sarri, cui avrebbe sicuramente voluto essere presente, è saltato a prescindere (e non senza polemiche). Avrà modo a fine ritiro della squadra, che scatterà la prossima settimana, di presenziare alla conferenza. Oggi intanto il tecnico, lo staff e i calciatori inizieranno le visite mediche di controllo. C'è attesa per scoprire quali saranno le scelte dell'allenatore toscano sui convocati per il ritiro: tutti i nomi che saranno tagliati dovranno essere piazzati altrove sul mercato. Lavoro extra che attende il presidente, appena si sarà rimesso in sesto, insieme al ds Fabiani.