50 anni dallo Scudetto 1974, Lotito: 'Celebrazioni come questa dimostrano la forza della Lazio'

Grande festa oggi all'Olimpico. La Lazio ricorda oggi i 50 anni dal primo scudetto e già dalla mattina sono iniziate le celebrazioni. Nella sala stampa dello stadio capitolino il presidente Claudio Lotito insieme ad alcuni rappresentanti della zecca dello stato e di Poste Italiane ha presentato un francobollo e una medaglia celebrativa dell'evento. "Queste iniziative, che creano le condizioni per consegnare ai posteri le gesta di questa squadra, rappresentano una dimostrazione di forza della società" ha dichiarato il patron biancoceleste durante la cerimonia. Poi ha aggiunto: "Io voglio inculcare questa mentalità: non si vince solo con il potere economico. Avere riferimenti certi come questi è fondamentale, perché quella squadra sentiva di dover rappresentare tutta la gente laziale".

ORGOGLIO - “Oggi sono qui con un profondo orgoglio e con grande responsabilità. Io sono il custode di un patrimonio da mantenere e tramandare. Questa azione messa in campo è volta a tramandare la storia unica del nostro club, un club insignito del titolo di ente morale perché trasmettiamo valori umani e civici oltre che sportivi. Avere la possibilità di immortalare la nostra storia con un francobollo e una medaglia per me è motivo di grande orgoglio e soprattutto rende un punto di riferimento per i tifosi e la città il nostro club".

SPIRITO GUIDA - "La Banda Maestrelli era composta da una squadra con grande spirito di gruppo e tante personalità. Io dico sempre a tutti, anche ai ragazzi di oggi, di crederci fino alla fine. Lo spirito di quella squadra deve rappresentare una guida anche oggi. Lenzini era riuscito a fare il pater familias ed è riuscito con i suoi valori ad aiutare la squadra a raggiungere quei risultati. Spero che questo club e questa squadra possa ripercorrere esempi del genere, che rimarranno indelebili nella storia della nostra società".