Lazio, Lotito in pressing su Tudor per il rinnovo. Il tecnico chiede garanzie

Lotito vuole blindare Igor Tudor. "Se l'ho scelto è perché sono convinto di lui", ha ribadito ieri il patron della Lazio, che vede nell'allenatore croato la figura ideale, in grado di usare carota e bastone nello spogliatoio, per aprire un nuovo ciclo biancoceleste. Per questo vorrebbe già mettere nero su bianco un prolungamento di contratto. Per sostituire Sarri infatti l'ex centrocampista della Juventus ha firmato un accordo di un anno e mezzo, ma in poche settimane ha già convinto tutti a Formello.

Il 1° maggio c'è stato un incontro nel centro tecnico del club tra la dirigenza e il tecnico, scrive oggi Il Messaggero. Tra i temi affrontati però quello del rinnovo non è stato l'unico. Per firmare infatti Tudor vuole avere garanzie dalla società su come intenderà portare avanti questo nuovo progetto tecnico: in altre parole, che tipo di investimenti sul mercato ha in programma il club per supportare il nuovo ciclo della squadra. L'allenatore chiede rinforzi specifici nei vari reparti per adattare la rosa alle sue idee di gioco. Sta finendo la stagione al meglio possibile con ciò che ha a disposizione, ma quello di oggi era un gruppo strutturato per tutt'altro modulo. Diversi elementi inoltre, in particolare tra i big, diranno addio a giugno e altri sono in forte dubbio. Tudor vuole sostituti all'altezza prima di discutere la durata del suo contratto. La palla ora è in mano alla società, che dovrà decidere se e come accontentarlo.