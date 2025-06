Lazio, Lotito mantiene le promesse con Sarri: big blindati e a appuntamento anche per il rinnovo di Romagnoli

Lotito mantiene la parola data a Sarri. Nessun big della rosa lascerà la Lazio: Rovella e Guendouzi sono blindati da clausole rescissorie rispettivamente da 50 e 40 milioni di euro e nel frattempo stanno andando in porto anche tutte le operazioni di rinnovo per trattenere i senatori che erano in scadenza.Pedro ha già trovato l'accordo per un altro anno e a breve verrà annunciata la firma sul nuovo contratto. Vecino, che invece sembrava destinato all'addio, alla fine rimarrà. Anche per lui la firma è a un passo. All'appello manca solo Romagnoli, per il quale però, scrive il Corriere dello Sport oggi, il presidente ha fissato un appuntamento per chiarire la situazione.

A luglio, durante il ritiro presidente e calciatore si incontreranno di persona per parlare delle vecchie promesse non mantenute. Rinnovo e adeguamento erano stati concordati, a parole, al momento dell'ingaggio nel 2022, in caso di arrivo in Champions (poi raggiunta nel 2023), ma non c'è mai stato un seguito e il difensore ci è rimasto male. Avrebbe ancora due anni di contratto, ma è solo il ritorno di Sarri che lo ha convinto a non cercare già questa estate nuovi lidi. Che comunque non sarebbero stati in Italia (Premier o Arabia Saudita probabilmente). Romagnoli è troppo attaccato alla Lazio per andare ora a giocare in un'altra squadra. Ha realizzato il suo sogno di giocare nella sua squadra del cuore e se non dovesse chiudere in biancoceleste la carriera non lo farebbe comunque in un altro club italiano. Nei giorni scorsi però ci sono stati alcuni colloqui tra il ds e gli agenti del calciatore per trovare un accordo. Il nodo è l'ingaggio, per allungare fino al 2029 la permanenza a Formello del centrale di Anzio. Il mese prossimo si deciderà tutto, con Lotito deciso ad essere di parola con Sarri fino alla fine: il tecnico ha chiesto che rimanga Romagnoli e il patron proverà ad accontentarlo.