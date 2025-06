Lazio-Luis Alberto, destino segnato: incontro con Lotito a fine campionato, dal Qatar pronti all'offerta

Il futuro di Luis Alberto, notizia oramai nota, sarà lontano dalla Lazio. Lo spagnolo ha annunciato la propria intenzione di porre fine all'avventura capitolina e a fine stagione cercherà una soluzione col club di Lotito, con Siviglia, Olympique Marsiglia e Al Duhail che sembrano essere le squadre in corsa per lui. Ci sarà tempo e modo per sedersi al tavolo e valutare la strategia d’uscita migliore per tutti.

Le parti si sono parlate e hanno concordato di darsi appuntamento dopo il 26 maggio, quando il campionato sarà finito e le carte potranno essere messe sul tavolo. Siviglia e Marsiglia restano in pressing, ma l'offerta più invitante per Lotito potrebbe arrivare dal Qatar: l'Al Duhail sembra pronto, riporta Il Messaggero, a mettere sul piatto 10-15 milioni di euro per l'acquisto del cartellino dello spagnolo.