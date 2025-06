Lazio, l'ultima di campionato ha regalato poche gioie nell'era Lotito: contro il Lecce per invertire il trend

Lazio e Lecce si giocano tutto all'ultima giornata. I biancocelesti l'Europa, i salentini la permanenza in Serie A. I precedenti più o meno recenti per la squadra capitolina però sono stati sempre molto altalenanti al livello di risultati. In generale, nell'era Lotito, all'ultimo atto sono arrivate molte più delusioni che gioie. Sono 8 le vittorie arrivate nella partita conclusiva, 3 i pareggi e 9 le sconfitte.

Negli ultimi 5 anni è arrivato un solo successo per i biancocelesti, contro l'Empoli, in trasferta, nel 2022/23, quando la Lazio di Sarri chiuse al secondo posto il campionato. L'anno scorso invece, all'Olimpico, arrivò un pareggio per 1-1 contro un sassuolo già retrocesso, in una partita comunque buona solo per le statistiche. Esattamente come il pirotecnico 3-3 col Verona del 2022. L'ultima volta che la Lazio arrivò a giocarsi qualcosa all'ultima giornata non andò affatto bene: era il 2018 e la squadra di Inzaghi perse la Champions cedendo 2-3 contro l'Inter, al termine di un'annata ricca di polemiche arbitrali e qualche occasione sprecata di troppo (tipo il pari nella giornata precedente contro il Crotone). Per ritrovare un successo in casa dei biancocelesti all'ultima gara di campionato bisogna risalire al 2014, quando la squadra di Reja, subentrato a Petkovic a metà anno, chiuse al 9° posto un'annata tutt'altro che indimenticabile. L'anno successivo la Lazio centrò i preliminari di Champions vincendo a Napoli per 4-2. Quella è anche l'ultima volta che i biancocelesti sono riusciti a raggiungere l'obiettivo all'ultima giornata.