Lazio, lungo colloquio Lotito-Sarri: cos'è emerso e la scelta sul futuro

La Lazio e Maurizio Sarri vanno avanti insieme. Dopo la notizia che vi abbiamo raccontato nella giornata odierna, riguardante l'indice di liquidità, c'è stato un lungo contatto telefonico tra il tecnico biancoceleste e il presidente Claudio Lotito. Il numero uno della Lazio ha, infatti, rassicurato in prima persone l'allenatore napoletano sul futuro del club laziale.

Come raccontato dalla nostra redazione, tra i tifosi circolava l'ipotesi che l'allenatore potesse decidere di dare subito il benservito, sentendosi preso in giro dalla società, visto il blocco del calciomercato. Il contatto che è andato in scena oggi, però, ha fatto rientrare la situazione, scongiurando il peggio per i biancocelesti: è, infatti, arrivata la conferma di Sarri nel voler rispettare l'impegno preso.

IL COMUNCIATO - Questo il comunicato pubblicato sui canali ufficiali della Lazio: "Nella mattinata odierna, il Presidente Claudio Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri hanno avuto un lungo e approfondito confronto telefonico, nei vari punti affrontanti si e’ discusso a lungo in merito alla situazione regolamentare legata all’indice di liquidità.

Nel corso della conversazione, il Presidente, per la prima volta, ha illustrato in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni. Il mister Sarri, preso atto formalmente della situazione nella sua interezza, ha confermato la propria piena disponibilità a proseguire con determinazione l’impegno preso verso il Club e la tifoseria.

Una scelta quella del Comandante, che ribadisce il suo forte attaccamento ai colori biancocelesti e a tutto il popolo laziale un popolo straordinario, che merita serietà e coerenza".