Lazio, muro contro muro tra Lotito e Gravina. Il presidente biancoceleste: "Norme interpretate in maniera arbitraria"

Muro contro muro tra Lotito e Gravina per il blocco del mercato dei biancocelesti. Il presidente FIGC: "Norme chiare da 2 anni". Il Senatore: "Interpretazione arbitraria"

La guerra tra Lotito e Gravina non vede spiragli di pace. La diversità di vedute tra i due, su praticamente tutti i temi che riguardano la gestione del calcio in Italia, è nota da anni. A colpi di botta e risposta a distanza le posizioni sono inconciliabili da tempo e ora il blocco del mercato dei biancocelesti è solo l'ultimo capitolo che li vede su posizioni contrapposte. Il presidente della FIGC sostiene il rispetto assoluto delle regole: "Le norme legate al blocco del mercato della Lazio sono sancite in modo chiaro da due anni". Colpa dei biancocelesti quindi non aver posto rimedio a una situazione che gravava sulla loro testa già da parecchio.

"È una follia - afferma invece Lotito - dover versare 115 milioni per dei parametri che non esistono più, applicando una norma retroattiva invece di quella nuova". Da oggi, infatti, è entrato in vigore il nuovo regolamento che recepisce le direttive UEFA e che abolisce di fatti due dei tre parametri strettamente necessari per la partecipazione ai campionati, cioè l'indice di liquidità e l'indebitamento, mantenendo solo il controllo sul costo del lavoro allargato. La FIGC però ha deciso di far valere queste novità non già da questa estate, ma a partire da gennaio 2026. Ecco perché lo stop imposto dalla Covisoc si basa ancora sui dati della trimestrale chiusa dalla Lazio il 31 marzo scorso. Dalle colonne del Messaggero Lotito si è perciò scagliato contro quella che ritiene essere un'interpretazione arbitraria delle norme: "La Lazio è una società quotata in borsa, se si crea un danno legato a un’interpretazione arbitraria della norma, che non è razionale e giustificata, poi bisogna assumersene le responsabilità. Bastava fare un blocco soft. Sino a gennaio, tu puoi vendere e comprare. Invece si crea un blocco su un indebitamento finto. E se si infortuna un giocatore per un lungo periodo per quale motivo non potrei sostituirlo fino a gennaio? La ratio della precedente norma era quella di garantire che la squadra non fallisse durante il campionato. La Lazio non rischia il fallimento, è solida, con 300 milioni di patrimonio e nessun debito. Noi non abbiamo problemi, ma non possiamo fare mercato, che invece fanno tranquillamente club sanzionati dalla UEFA per il fair play finanziario".