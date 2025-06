Lazio, niente malaria per Dia: l'esito degli esami è negativo, può esserci col Bologna

La Lazio e Marco Baroni possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo il comunicato della federazione senegalese, che giovedì sera aveva annunciato il forfait di Boulaye Dia per un attacco di malaria, alla vigilia del match Senegal-Burkina Faso valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, nella giornata di oggi l’attaccante biancoceleste si è sottoposto ad esami che hanno smentito il contagio.

La Federcalcio del Senegal e lo stesso Dia avevano sin da subito rassicurato la Lazio parlando di sintomi simili a quelli di una forma influenzale. La prima diagnosi è stata quella di una malaria di ‘lieve entità’.

Nella giornata di oggi, Boulaye Dia si è sottoposto a ulteriori esami, che hanno cancellato ogni dubbio e smentito ogni possibilità di malaria per l’attaccante della Lazio.

L’attaccante resterà a disposizione del Senegal fino a martedì sera, quando i ‘Leoni della Teranga’ affronteranno il Burundi. Non è escluso, però, che la Federazione dia il via libero subito per il rientro a Roma. In quel caso, Dia potrebbe essere a disposizione di Baroni già per la sfida in programma domenica sera all’Olimpico contro il Bologna.