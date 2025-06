Lazio, niente Til: l'olandese ha rinnovato col PSV

Guus Til non sarà un nuovo calciatore della Lazio. Ammesso e non concesso che i biancocelesti vedranno sbloccarsi il proprio mercato in entrata in questa sessione estiva, di sicuro la mezzala del PSV Eindohven non sarà uno dei rinforzi. Il calciatore, classe '97, ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club olandese fino al 2028. A darne l'annuncio è stato il suo entourage - Til fa parte del Team Raiola - tramite i profili social ufficiali.

Sarri ha chiesto esplicitamente alla società di prendere un giocatore che possa ricoprire il ruolo di vice-Guendouzi. "Mi sembra chiaro che siamo corti a centrocampo per fare il 4-3-3", aveva dichiarato il tecnico in una recente intervista. Lotito e Fabiani proveranno ad accontentarlo, ma non subito. La Lazio infatti al momento non può fare acquisti e si sta concentrando solo sulle cessioni, necessarie al club per racimolare liquidità, per abbassare il tetto ingaggi e per liberarsi degli esuberi, che pesano parecchio sul bilancio con i rispettivi stipendi. Til avrebbe potuto rappresentare una buona occasione, visto che era in scadenza nel 2026 e il prezzo sembrava accessibile. L'impossibilità del club capitolino di muoversi in anticipo e liberamente nelle trattative ha però bloccato ogni possibile iniziativa e così ora la possibile pista è di fatto sfumata.