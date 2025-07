Lazio, non solo il mercato bloccato: per la rosa di Sarri c'è pure il problema Coppa d'Africa

Sarri deve fare i conti non solo col mercato bloccato della Lazio, ma anche con la partenza di tre uomini a dicembre per la Coppa d'Africa

Non c'è solo il mercato bloccato a preoccupare Sarri per la prossima stagione. Il tecnico della Lazio dovrà lavorare con una rosa che - salvo colpi di scena - non avrà nuovi innesti e che da dicembre perderà anche tre elementi per la Coppa d'Africa. Dia, Dele-Bashiru e Belahyane partiranno infatti rispettivamente con il Senegal, la Nigeria e il Marocco e saranno impegnati per circa un mese, a seconda anche di quanto andranno avanti nel tabellone le tre nazionali. A gennaio poi la Lazio conta di poter tornare a fare mercato e integrare la squadra con gli acquisti che non ha potuto fare in questa sessione estiva; ma fino a quel momento il tecnico toscano dovrà gestire anche questo ulteriore problema, a cavallo delle festività natalizie.

In realtà il problema principale non è tanto la partenza di Dia, perché nel ruolo di centravanti Sarri può adattare Pedro o sfruttare Noslin (se l'olandese resterà). Sono piuttosto gli altri due, entrambi centrocampisti, che lasceranno sguarnito un reparto già corto di suo, per stessa ammissione dell'allenatore. Ci saranno solo 4 interpreti e di fatto nessun ricambio per le mezzali Vecino e Guendouzi. Peraltro in un periodo nel quale inizierà anche l'unico altro impegno della Lazio oltre il campionato: proprio a dicembre sono in calendario infatti gli ottavi di Coppa Italia. A maggior ragione la società intende farsi trovare pronta all'apertura del mercato invernale, con i parametri in ordine e la rosa debitamente allegerita di tutti gli esuberi per poter investire subito e risolvere l'emergenza in cui inevitabilmente si ritroverà il Comandante a quel punto dell'anno.