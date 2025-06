Lazio, Noslin e Tchaouna i due flop della stagione: uno resterà, l'altro andrà via

Tijjani Noslin e Loum Tchaouna sono le due delusioni della stagione della Lazio. Arrivati l'estate scorsa, rispettivamente dal Verona e dalla Salernitana, per un totale di 28 milioni spesi, non hanno reso come ci si aspettava alla corte di Baroni. Ora la società deve pensare a come rientrare dell'investimento fatto. Entrambi sono sul mercato (come in realtà lo è più o meno chiunque per la giusta offerta) e almeno uno dei due verrà sicuramente ceduto. Il più inidiziato, secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport è proprio Tchaouna.

NOSLIN - La posizione di entrambi i calciatori sarà comunque valutata anche in base ai piani del tecnico (Baroni o un altro, ancora non è del tutto chiaro). Dei due, Noslin è quello che ha fatto vedere qualcosa in più al livello di rendimento. I tre gol al Napoli, gli altri tre sparsi tra campionato ed Europa League e qualche buona prestazione, soprattutto prima del problema alla caviglia che lo ha condizionato tra dicembre e gennaio e poi per la seconda parte di stagione, sono tutti segnali positivi di un potenziale ancora inespresso. La discontinuità mostrata in campo è figlia di un ambientamento difficoltoso ad un ambiente più complesso rispetto a quelli cui era abituato, tra Olanda e Verona. Anche essere stato costretto a cambiare molti ruoli in attacco non lo ha favorito, nonostante la sua duttilità tattica fosse proprio uno dei fatto che avevano convinto a puntare su di lui. Lo staff e la dirigenza biancoceleste però, scrive ancora il CorSport, credono in lui e per questo una sua conferma resta possibile.

TCHAOUNA - Al contrario Tchaouna le sue occasioni, numericamente anche più corpose di quelle di Noslin, le ha sfruttate quasi tutte male. Con Baroni non è mai sbocciato un vero feeling e infatti già a gennaio era stato messo sul mercato. Bologna e PSV Eindhoven avevano preso informazioni. Ora gli olandesi potrebbero tornare a bussare alla porta di Formello, questa volta trovandola probabilmente già spalancata. Per un'offerta da 12-13 milioni il francese può partire. Anche un prestito con obbligo di riscatto sarebbe una formula accettabile per Lotito e Fabiani. Il destino dell'ala classe 2003 sembra quindi già segnato.